Машина сбила насмерть пенсионера на велосипеде в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил насмерть пенсионера, который ехал на велосипеде. При этом в машине пострадали двое детей. Авария произошла утром 19 марта 2023 года на Пискаревке в Калининском районе города. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 10:24 автомобиль Volkswagen Caravelle под управлением 44-летнего неработающего петербуржца сбил 73-летнего велосипедиста. Пенсионер проезжал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. После этого иномарка врезалась в бордюрный камень и металлическое ограждение, - рассказал источник.

В итоге пенсионер скончался в Мариинской больнице. Также в машине пострадали дети водителя: семилетний мальчик и 16-летняя девочка. Их с места ДТП госпитализировали в больницу, но после оказания помощи отпустили домой.

Известно, что водитель машины за последний год 18 раз привлекался к административной отвественности за нарушение ПДД.