Движение на Витебской развязке в Петербурге откроют в 2024 году

В 2023 году на Витебской развязке планируется смонтировать большую часть металлоконструкций Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рабочее движение по Витебской развязке в Петербурге, которая станет первым этапом будущей Широтной магистрали скоростного движения, планируют открыть в 2024 году. Об этом 20 марта 2023 года сообщили в Смольном. А в 2023 году рабочие планируют смонтировать большую часть металлоконструкций.

- Развязка соединит Западный скоростной диаметр с Витебским проспектом и другими трассами Московского и Фрунзенского районов. С ее вводом в строй снизится нагрузка на дороги в южной части города, - отметил губернатор Александр Беглов.

Самый ответственный этап строительства был завершен в феврале. Сейчас идут работы в районе районе Иркутской улицы.

Ожидается, что когда развязка будет открыта для автомобилей, по ней будут проезжать до 70 тысяч машин в сутки.