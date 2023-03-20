Старинную водонапорную башню в Осиновой Роще Петербурга выставят на торги

Смольный продаст старинную водонапорную башню в Осиновой Роще Фото: Олег ЗОЛОТО

В Осиновой Роще Санкт-Петербурга собираются выставить на торги старинную водонапорную башню. Здание находится на Межозерной улице. Важно, что башня является региональным памятником, входящим в состав ансамбля Усадьбы Лопухиной. Об этом 20 марта 2023 года сообщает "Деловой Петербург".

- Объект продадут на торгах вместе с земельным участком площадью 101 "квадратов", который хоть и расположен в зоне жилой застройки, но слишком мал, чтобы на нем что–то можно было возвести. Начальная цена торгов пока не определена, - сообщает издание.

Специалисты отмечают, что из башни можно сделать очень много всего. Так, например, в ней можно расположить музей, детсад, ресторан, офисы, даже жилье.