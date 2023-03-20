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НовостиПроисшествия20 марта 2023 8:42

Два человека заживо сгорели в грузовике на Рубежном шоссе в Петербурге

Причиной этого стало ДТП
Григорий АРИМАНОВ
Два человека сгорели в машине после ДТП в Петербурге

Два человека сгорели в машине после ДТП в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

Два человека заживо сгорели в грузовике на пересечении Понтонного проезда и Рубежного шоссе утром 20 марта в Петербурге. Об этом сообщают местные сообщества, связанные с автодорожным движением.

- На Рубежном шоссе горит машина, - сообщает паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», прилагая фото.

Предположительно, причиной возгорания стало ДТП, в котором столкнулись легковушка и грузовик УАЗ. По другой версии, столкнулись два грузовика. На место уже прибыли экстренные службы. Выясняются причины произошедшего.

Напомним, что 19 марта в Петербурге машина насмерть сбила пенсионера, ехавшего на велосипеде. В автомобиле пострадали два ребенка. ДТП случилось в Пискаревке, Калининском районе города. Также ночью на 20 марта Жесткое ДТП произошло на КАД Санкт-Петербурга. "Фольксваген Гольф" сбил троих рабочих, которые работали в крайнем правом ряду.