Два человека заживо сгорели в грузовике на Рубежном шоссе в Петербурге

Два человека сгорели в машине после ДТП в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Два человека заживо сгорели в грузовике на пересечении Понтонного проезда и Рубежного шоссе утром 20 марта в Петербурге. Об этом сообщают местные сообщества, связанные с автодорожным движением.

- На Рубежном шоссе горит машина, - сообщает паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», прилагая фото.

Предположительно, причиной возгорания стало ДТП, в котором столкнулись легковушка и грузовик УАЗ. По другой версии, столкнулись два грузовика. На место уже прибыли экстренные службы. Выясняются причины произошедшего.

Напомним, что 19 марта в Петербурге машина насмерть сбила пенсионера, ехавшего на велосипеде. В автомобиле пострадали два ребенка. ДТП случилось в Пискаревке, Калининском районе города. Также ночью на 20 марта Жесткое ДТП произошло на КАД Санкт-Петербурга. "Фольксваген Гольф" сбил троих рабочих, которые работали в крайнем правом ряду.