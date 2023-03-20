Игроман из Петербурга проиграл суд компании Sony, запретившей ему покупать футболистов в симуляторе Fifa 22

Петербуржец не смог вернуть потраченные на "Фифу" 800 тысяч рублей. Фото: Архив "КП"

Петербуржец потратил деньги на видеоигру и не смог воспользоваться купленными услугами из-за политики. Суд отказал игроману в моральной компенсации и возмещении убытков в размере 883 825 тысяч рублей от Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (SIENE) за дискриминацию и оскорбление чувств, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Напомним, молодой человек подал в суд на европейскую игровую фирму еще в апреле 2022 года. Разбирательство шло год и 20 марта 2023 года стало известно, его россиянин не получит ни моральной компенсации (100 тысяч рулей), ни возмещения убытка (783 825 тысяч рублей).

Дело в том, что молодой человек на протяжении долгого времени был пользователем PlayStation Network, которая принадлежит Sony. Молодой человек играл там в Fifa 22, где «прокачивал» свою команду за свои деньги. В общей сложности он потратил 783 тысячи 825 рублей, но в связи с антироссийскими санкциями политика игровой платформы поменялась. Россиянин не смог далее пользоваться ее услугами в полной мере, даже не смотря на то, что они уже были оплачены.

- Не смотря на то, что истец, по его словам, испытал сильные нравственные страдания, связанные с негативным отношением к российским пользователям по причине смешения киберспорта и политики, суд ему отказал, - сообщили в пресс-службе судов.