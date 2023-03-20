Пассажирку из Узбекистана задержали с 10 килограммами наркотиков в Пулково

10 килограммов травы с содержанием наркотических веществ выявили таможенники в аэропорту Пулково / Фото: СЗТУ

Пассажирку с 10 килограммами наркотиков задержали таможенники в Пулково, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Гражданка Узбекистана прилетела в Санкт-Петербург из Ургенча и не смогла пройти зеленый коридор. Она сказала таможенникам, что у нее нет груза, который может их заинтересовать. Однако российские таможенники проявили интерес к багажу женщины и обнаружили у нее 10 килограммов наркотических трав.

- В сопровождаемом багаже иностранки таможенники обнаружили сухое травянистое растение из стеблей и соцветий желто-зеленого цвета, сообщают в Северо-Западном таможенном управлении.

В России, которую с Узбекистаном объединяет Таможенный союз, за такие проступки предусмотрена уголовная ответственность частью 1 статьи 229.1 УК РФ. Гостье из Узбекистана грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Проводится проверка.