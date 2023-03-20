Добровольцы в Петербурге получили право на материальную помощь в случае ранения в ходе СВО Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Добровольцы из Санкт-Петербурга, которые сами вызвались для участия в специальной военной операции, получат право на материальную помощь в случае ранения. Такое распоряжение 20 марта 2023 года подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщили в Смольном.

- Губернатор подписал постановление, актуализирующее правовое регулирование предоставления дополнительных мер социальной поддержки, установленных постановлениями Правительства Санкт-Петербурга для участников специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, - говорится в документе.

Таким образом, добровольцы смогут получать единовременную материальную помощь в случае ранения наравне с мобилизованными.

Напомним, что мобилизованный из Петербурга сержант Александр Мальцев смог в одиночку захватить опорный пункт ВСУ. За это он будет награжден званием Героя России.