Полиция начала проверку после смертельного ДТП со сгоревшими людьми в Петербурге

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Колпино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку после смертельного ДТП в Колпино, где в автомобиле "УАЗ" заживо сгорели два человека. Трагедия произошла около 9:50 часов утра 20 марта 2023 года. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 40-летний водитель фуры SCANIA с прицепом выехал на красный свет на перекресток Рубежного шоссе и Понтонного проезда, где столкнулся с автомобилем "УАЗ", который в этот момент ехал по Понтонному проезду на зеленый свет, - рассказали в полиции.

От удара "УАЗ" загорелся. Водитель и пассажир машины погибли на месте, сгорев заживо. Известно, что пассажиром автомобиля был хозяин машины, 55-летний житель Колпино. Личность водителя пока не установлена.

Водителя фуры доставили в отделение полиции. На месте аварии работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.