Росгвардейцы поймали воровку драгоценностей в ТРК на проспекте Стачек в Петербурге

Воровка стащила драгоценности из ТРК на проспекте Стачек в Петербурге. Фото: Росгвардия Петербурга

Воровку бижутерии поймали в ТРК на проспекте Стачек 20 марта. Она вынесла украшения на 5000 рублей, сообщает пресс-служба Росгвардии Санкт-Петербурга.

Девушка за день до поимки спрятала в своей сумке украшения. Не оплатив, она вынесла наворованное из магазина, но попала в объектив скрытых камер. Однако поймать ее в первый же день не вышло. Но она пришла в тот же ТРК на следующий день. Тогда ее уже заметили и задержали местные работники, вызвавшие Росгвардию. Оказалось, что девушка уже ранее судима.

- Работники ТРК нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибыли сотрудники Росгвардии. Ранее судимую задержанную доставили в 64 отдел полиции. В такой сумке и гирю можно вынести, - комментирует пресс-служба ведомства.

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