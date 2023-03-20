Полицейские задержали двух граффитистов, разрисовавших электричку на ж/д станции в Петербурге

Молодежь разрисовала вагон электрички на ж/д станции в Петербурге. Фото: сзфоут.мвд.рф

Полицейские задержали двух молодых людей, которые разрисовали вагон электрички на станции «Воздухоплавательный парк» на юге Петербурга, сообщает Управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Задержанные - это 25-летний и 23-летний безработные местные жители. Они, взяв баллончики с краской и видеокамеры, ночью разрисовывали вагон электропоезда. За этим их и поймали бдительные транспортные полицейские.

- Правонарушителей доставили в дежурную часть. В ходе досмотра у молодых людей обнаружили и изъяли семь баллончиков с краской, а также одежду со следами разноцветной краски, - сообщила пресс-служба ведомства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ («вандализм»). Парням грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.