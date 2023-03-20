Пьяный мужчина с 16-летним сыном напали на полицейских в кафе в Петергофе

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку по факту нападения на сотрудника в Петергофе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Петергоф, который входит в состав Санкт-Петербурга, мужчина со своим 16-летним сыном напали на сотрудников полиции. Причем оба были в этот момент пьяный. Инцидент произошел во втором часу ночи 19 марта 2023 года в кафе в доме 29 по Разводной улице. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В 1:40 часов ночи в полицию поступило сообщение о беспорядках в кафе. Стражи порядка прибыли на место и обнаружили двух пьяных мужчин, которые выли себя вызывающе и конфликтовали с другими посетителями заведения, - рассказали в полиции.

На требования сотрудников полиции прекратить конфликты мужчины не реагировали, начали оказывать сопротивление и даже ударили одного из правоохранителей. Тогда полицейские были вынуждены применит силу и наручники.

Дебоширами оказались ранее судимый 35-летний мужчина и его 16-летний сын. Подростку оказали медицинскую помощь, а мужчину отправили в отделение и составили протокол. Проводится проверка.