Мужчина на Московском вокзале украл у пенсионера фотоаппарат за 45 тысяч рублей, чтобы подарить его другу

В Петербурге задержали вора, стащившего фотоаппарат у пенсионера на Московском вокзале. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Ладожском вокзале полицейские задержали мужчину, который украл у пенсионера из Ленобласти рюкзак с дорогим фотоаппаратом и часть его содержимого подарил другу, сообщает пресс-служба сообщает ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратился 63-летний житель Ленобласти, который пожаловался, что у него на Московском вокзале украли рюкзак с дорогим фотоаппаратом, электронной книгой, аккумуляторами, флеш-картой и документами. Сумма украденного, по подсчетам правоохранителей, составила 45 тысяч рублей.

Начался розыск, в ходе которого задержали 53-летнего уроженца ближнего зарубежья. Полицейские выяснили, что потерпевший забыл рюкзак в кафе у вокзала, где его и присвоил задержанный. Затем горе-вор подарил вещи другу. В этот же день полицейские Ладожского вокзала обнаружили схожего по приметам мужчину с пропавшим рюкзаком. Он пояснил, что сумку ему подарил знакомый.

- Часть имущества - фотоаппарат и штатив он продал за 1000 рублей незнакомцу, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Документы, аккумуляторы и флеш-карты он выбросил, - сообщает ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («кража»). Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.