В Петербурге спасенного ястреба после реабилитации выпустили на свободу в День Земли

Травмированную птицу лечили три недели. Фото: t.me/infoeco_spb

Молодого ястреба вернули в естественную среду обитания. Неравнодушные жители города спасли птицу три недели назад. Все это время пернатый набирался сил. В День Земли ястреба выпустили на волю. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

- У хищника было несколько травм. Ему требовалась реабилитация. Пернатого после лечения отпустил на свободу председатель комитета Александр Герман, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В комитете добавили, что акции по возвращению птиц необходимы, чтобы обратить внимание людей на вопросы охраны окружающей среды, развивать бережное отношение к природе и повышать экологическую ответственность петербуржцев.