Внешнее кольцо КАД Петербурга между ЗСД и Парашютной улицей перекроют 23 марта

Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для монтажа опоры Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге снова запланированы перекрытия на Кольцевой автодороге. На этот раз ночью 23 марта 2023 года рабочие будут полностью перекрывать движение на внешнем кольце на севере трассы между ЗСД и Парашютной улицей. Об этом автомобилистов предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- На время работ по монтажу опоры над проезжей частью КАД в течение ночи будет четыре раза перекрываться движение. Это делается для безопасности рабочих и участников движения, - сообщили дорожники.

Движение специально будет перекрываться именно ночью, так как в это время самый низкий поток автомобилей. Кроме того, перекрытия планируются не более 15 минут. Так, движение будет закрыто ночью 23 марта с 01:00 до 01:15 часов, с 02:00 до 02:15, с 03:00 до 03:15 и с 04:00 до 04:15.