Весенняя мойка улиц началась в Петербурге

В Петербурге началась весенняя мойка улиц и тротуаров Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге началась весенняя мойка улиц и тротуаров. Дорожники вышли в город, чтобы очистить Северную столицу от зимней грязи, копившейся на дорогах несколько месяцев. Об этом 20 марта 2023 года рассказали в Смольном.

- Весенняя помывка – важный этап уборки города после зимы. Необходимо как можно раньше, с учетом хорошей погодной обстановки, начать очистку улиц от загрязнений, - рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Влажная уборка проводится только днем, когда на улице стоит плюсовая температура, чтобы не появлялся гололед. В случае, если температура опустится до нуля, то уборка будет прекращена. Также более 120 машин выехали на улицы для сбора пыли. Это специальные пылесосы и поливомоечные машины.

Напомним, что с 1 апреля в Петербурге начнется полномасштабная уборка города, которая продлится целый месяц.