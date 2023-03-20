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НовостиОбщество20 марта 2023 13:02

Весенняя мойка улиц началась в Петербурге

Полномасштабный месячник по благоустройству стартует 1 апреля
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге началась весенняя мойка улиц и тротуаров

В Петербурге началась весенняя мойка улиц и тротуаров

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге началась весенняя мойка улиц и тротуаров. Дорожники вышли в город, чтобы очистить Северную столицу от зимней грязи, копившейся на дорогах несколько месяцев. Об этом 20 марта 2023 года рассказали в Смольном.

- Весенняя помывка – важный этап уборки города после зимы. Необходимо как можно раньше, с учетом хорошей погодной обстановки, начать очистку улиц от загрязнений, - рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Влажная уборка проводится только днем, когда на улице стоит плюсовая температура, чтобы не появлялся гололед. В случае, если температура опустится до нуля, то уборка будет прекращена. Также более 120 машин выехали на улицы для сбора пыли. Это специальные пылесосы и поливомоечные машины.

Напомним, что с 1 апреля в Петербурге начнется полномасштабная уборка города, которая продлится целый месяц.