Смольный увеличил цены для выкупа детских садов и школ у застройщиков

Смольный увеличил предельные цены для выкупа детских садов и школ у застройщиков Фото: Олег ЗОЛОТО

Стоимость выкупа детских садов и школ выросла в Петербурге. По отношению к 2022 году она изменилась на 18,29 процентов для школ и на 16,66 для детских садов. Рост цен связан с подорожанием строительства. Об этом 20 марта рассказали в пресс-службе Смольного.

- Увеличились расходы на материальные ресурсы, заработную плату, обслуживание строительной техники, - говорится в сообщении ведомства.

Постановление о ценах на приобретение учреждений было подписано 16 марта. Из-за установки нормативных цен Петербург сможет сократить дефицит в объектах социальной инфраструктуры.

Напомним, в прошлом году Смольный выкупил две школы на 3300 мест и семь детских садов на 1535 мест.