Температура воздуха поднялась до плюс 10,4 градусов 20 марта в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Температура воздуха не достигла рекордного показателя 20 марта. Столбики термометра показали 10,4 градусов тепла, а в 1990 году воздух в этот день прогрелся до 10,5 градусов. Поэтому в историю сегодняшний день не войдет, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- В очередной раз до рекорда не хватило пары десятых градуса. Но это значение заняло второе место за все годы инструментальных наблюдений в городе, - написал синоптик в своем телеграмм-канале.

По его словам, в некоторых районах города температура воздуха все-таки достигла 11 градусов со знаком плюс. Но рекорды регистрируются только по показателям основной метеостанции «Санкт-Петербург», которая находится на Петроградской стороне.