Более семи тысяч ливневок прочистили дорожники Петербурга за неделю

Из-за внезапной оттепели специалисты работают беспрерывно. Фото: vk.com/kb_spb

Более семи тысяч ливневок прочистили дорожники за прошедшую неделю, чтобы ликвидировать подтопления на дорогах и тротуарах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

– Надо отметить, что прочистка не всегда происходит быстро. Если вход в канализацию обледенел, на него могут потратить более часа с использованием парогенератора, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Из-за резких перепадов температур в Северной столице ускоренно начал таять снег. Чтобы устранить последствия оттепели, комитет сформировал 51 аварийную бригаду. Убирают 20 марта улицы города почти 1000 рабочих и 804 машины. Кроме того, расчищают и оставшийся снег на проезжей части и тротуарах.

В комитете также добавили, что о подтоплениях можно сообщить в дежурную службу по телефону 314-60-13. Звонки обрабатываются круглосуточно. В подведомственных предприятиях работают «горячие линии», номера которых указаны на официальном сайте.