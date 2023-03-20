Пьяный водитель устроил ДТП на юго-западе Петербурга и пытался доказать суду, что опьянел из-за яиц на завтрак

Петербуржца оштрафовали и лишили прав за ДТП в Красносельском районе, он попытался оправдаться плохим завтраком. Фото: Олег ЗОЛОТО

Нетрезвый мужчина, совершивший ДТП, пытался доказать суду, что его опьянение - следствие съеденных на завтрак яиц и особенностей организма. Однако его не оправдали, а оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Еще 10 июля 2022 года мужчина за рулем иномарки ехал по проспекту Буденного от проспекта Ветеранов в Красносельском районе. Там водитель устроил ДТП, в результате которого пострадала женщина. Правоохранители, приехавшие на место происшествия, выяснили, что мужчина нетрезв. Свою вину он не признавал.

- Он пояснил, что является сторонником теории, что в организме каждого человека имеется минимальная доза алкоголя. Поскольку он за завтраком съел два яйца, в которых в минимальных дозах содержится алкоголь, результаты теста оказались положительными, - сообщает пресс-служба объединенных судов Санкт-Петербурга.

Но дело даже не в алкоголе, а в том, что в крови мужчины нашли наркотические вещества. По этой причине мужчину признали виновным.