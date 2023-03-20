Пропавшего неделю назад 16-летнего подростка ищут в Петербурге

Житель Московской области может находиться в Петербурге или Ленобласти. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 16-летнего подростка, который пропал в марте в Московской области. Мальчик может находиться в Петербурге или Ленинградской области. Ориентировка с его фотографией появилась в официальных ресурсах волонтеров.

- Парень 2006 года рождения пропал 11 марта в селе Быково. С тех пор нет информации о его местонахождении, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост школьника – 180 сантиметров. Он худощавого телосложения, с черными волосами и карими глазами. Парень был одет в черную куртку, черную толстовку, черные спортивные штаны, черные ботинки и черную шапку. С собой у него был черный рюкзак.