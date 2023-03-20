Бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство

Клаудиньо получил российское гражданство Фото: c cайта ФК "Зенит".

Игроки футбольного клуба «Зенит», бразильцы, Малком и Клаудиньо получили российские паспорта. Президент России Владимир Путин подписал указ о получении спортсменами российского гражданства в конце февраля. Об этом 20 марта сообщает РИА Новости.

- Клаудиньо и Малком получили российские паспорта, - сообщил журналистам агент бразильских футболистов Луис Фернандо Гарсия.

Напомним, Малком играет за «Зенит» с августа 2019 года. На его счету 26 матчей, 19 голов и 7 результативных передач. Второй бразилец, Клаудиньо, пришел в петербургский футбольный клуб летом 2021 года. Он сыграл в 22 матчах, забил три года и совершил 8 голевых передач.