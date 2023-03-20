Завершены поиски 9-летней девочки из Петербурга, ушедшей из дома в одной пижаме

Девочку нашли сотрудники Росгвардии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники Росгвардии помогли найти маленькую девочку, которая пропала днем 20 марта. 9-летняя малышка ушла из дома в одной пижаме. Мама ребенка обратилась в правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- Девочка сама открыла дверь квартиры и вышла на улицу. Верхнюю одежду она не надела, но зато не забыла надеть яркие желтые сапоги. Сотрудники Росгвардии нашли малышку на улице Марата, она рассматривала витрину магазина игрушек, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Росгвардейцы укутали девочку в форменную куртку и отвезли ее в 28 отдел полиции. Оттуда позвонили матери ребенка и сообщили, что с ней все в порядке. Сотрудники подарили малышке плюшевую лисичку на память об этой ситуации.