«Лыжные стрелы» за зиму 2023 года перевезли более 23 тысяч пассажиров из Петербурга в Ленобласть

"Лыжные стрелы" стали популярнее за минувшую зиму. Фото: Олег ЗОЛОТО

За зимний сезон 2023 года «Лыжные стрелы» перевезли на 62 процента больше пассажиров, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба АО Северо-Западных Пригородных Перевозок (АО СЗППК)

19 марта «Лыжные стрелы» завершили последний в этом году рейс. До этого дня они в рамках сотрудничества с комитетом по физкультуре и спорту возили отдыхающих на лыжные курорты из Петербурга в Ленобласть.

- Всего за зимний сезон «Лыжные стрелы» совершили 34 рейса по трем направлениям и перевезли более 23 тысяч любителей активного отдыха, что на 62% больше, чем в прошлом году, - сообщает пресс-служба АО СЗППК.

Активная работа велась по трем направлениям: Шапки, Орехово и Токсово. В этом сезоне «Лыжные стрелы» впервые курсировали и в субботу, и в воскресенье. А кроме привычных электропоездов маршруты обслуживал ретропоезд «Лахта». Интерьеры его вагонов исполнены в стилистике 70-80-х годов прошлого века.