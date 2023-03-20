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НовостиОбщество20 марта 2023 15:49

3,7 млрд. рублей вложит Российский экологический оператор в строительство мусороперерабатывающего завода в Ленобласти

Жители региона заплатят за строительство комплекса на 779 миллионов меньше
Елизар ПИРОГОВ
Комплекс по переработке отходов начали строить под Кингисеппом в сентябре 2022 года. Фото: Российский экологический оператор

Комплекс по переработке отходов начали строить под Кингисеппом в сентябре 2022 года. Фото: Российский экологический оператор

Почти три миллиарда вложит Российский экологический оператор в строительство комплекса по переработке отходов в Кингиссепском районе Ленинградской области в 2023 году. Строить комплекс начали в сентябре прошлого года, тогда реализацию проекта оценивали в 2,9 миллиарда рублей, но позже стоимость строительства выросла. На сегодняшний день общий объем инвестиции в проект составит 3,7 миллиарда рублей.

- РЭО вложит в проект 2,98 млрд рублей в первом квартале 2023 года. Общий объем инвестиций оценивается в 3,7 млрд рублей. Благодаря поддержке РЭО снижение тарифной нагрузки на население составит 779,5 млн рублей, - цитирует генерального директора РЭО Дениса Буцаева сайт компании.

Строящийся комплекс будет перерабатывать 300 тысяч тонн твердых отходов в год. Он будет производить вторсырье из пластика, стекла, бумаги и древесных отходов.

Кроме того, в Ленинградской области до конца 2024 года построят экопромышленный парк. Там будут утилизировать полимерные, резинотехнические и другие отходы. Всего в Ленинградской области построят пять объектов по переработке отходов.