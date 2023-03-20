Попавшая в больницу после зубного петербурженка отсудила 500 тысяч рублей у частной клиники

Петербурженка отсудила 500 тысяч рублей за госпитализацию после приема у стоматолога. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стоматология выплатит выплатит более 350 тысяч рублей госпитализированной в больницу после медицинской процедуры женщине. Еще 155 тысяч потратит на штраф за некачественные услуги. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Суд провел судебно-медицинскую экспертизу, которая выявила ряд дефектов при оказании медицинской помощи истцу. Заявления на повторную судебно-медицинскую экспертизу не было, – прокомментировали в пресс-службе.

В 2021 году петербурженка заплатила 110 тысяч рублей стоматологической клинике в Петербурге. После очередной процедуры состояние женщины ухудшилось, но врачи никак не отреагировали на жалобы клиентки. Вскоре пострадавшую госпитализировали в Елизаветинскую больницу с осложнениями. Там ее состояние стабилизировали.

Затем пациентка обратилась в другую стоматологию, где ей назначили процедуры стоимостью в 350 тысяч рублей. Женщина обратилась в суд, чтобы вернуть потраченные средства и все-таки получить качественное лечение.

Клиника от иска отмахнулась, считая, что все процедуры проведены правильно. Суд решил иначе. Теперь стоматология вернет пострадавшей 110 тысяч рублей за проведенное лечение, заплатит 200 тысяч компенсации и штраф 155 тысяч. Также стоматология покроет расходы на услуги представителя.