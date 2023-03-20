Технопарк построят на территории «Ленптицепрома» в Петергофе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На территории «Ленптицепрома» планируют построить индустриальный парк. Этим займется миллиардер Игорь Водопьянов. Сейчас проект планировки будущего общественного пространства находится на согласовании. Его площадь составит более 25 гектаров.

- Сейчас на земле сельхозназначения ничего нет. Предприниматель купил землю в 1990-х годах, но долгое время не удавалось согласовать строительство на этом месте, - пишет «Деловой Петербург».

По оценкам экспертов, строительство индустриального парка может обойтись в 16 миллиардов рублей. Для финансирования работ планируется привлечь инвесторов. Кроме самого парка, на территории появятся магазины и склады, которые займут площадь в почти 4 гектара.