Более 2300 первых классов откроются в Петербурге в сентябре 2023 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 1 апреля в Петербурге начнется приемная кампания в первые классы. В этом году в школах откроется более 2300 классов для новых учеников, так что паниковать не стоит: места в образовательных учреждениях города хватит всем.

- Ни дата, ни время подачи не играют роль, поэтому 1 апреля не нужно бежать в МФЦ или в полночь садиться за компьютер и заходить на сайт «Госуслуги», - пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на начальника отдела общего образования комитета по образованию Анну Грубскую.

Подать заявление на зачисление в общеобразовательное учреждение можно будет до 5 сентября. До 30 июня принимаются заявления в школы от тех, кто идет в учреждение по прописке. В это же время могут обратиться родители, чьи дети имеют преимущественное право на зачисление. С 18 мая родителям будут рассылать приглашения.

Далее, с 6 июля по 5 сентября, принимаются заявления на зачисление в школы других районов, где ребенок не прописан.