Более 400 тысяч петербуржцев зарегистрировались как самозанятые Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более 400 тысяч жителей Петербурга стали самозанятыми. Самыми распространенными видами деятельности для них оказались маркетинг, реклама, аренда квартир и услуги по перевозке пассажиров.

– Рынок занятости - живой организм. В классические трудовые отношения не всегда хотят вписываться и работники, и работодатели, поэтому и появляются нововведения. Также появление самозанятых поможет избежать нарушений в налоговом законодательстве, – рассказал в интервью «Вечернему Санкт-Петербургу» Дмитрий Чернейко, председатель городского комитета по труду и занятости населения.

Он также отметил, что по самозанятости многое нужно дорабатывать. Поэтому проект нового закона «О занятости населения в Российской Федерации» уже внесли в Госдуму. Кроме того, Дмитрий Чернейко посоветовал работодателям, которые постоянно сотрудничают с самозанятыми, не экономить на их безопасности.