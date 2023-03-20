Сельскохозяйственное училище собираются восстановить в Ленобласти

Александр Дрозденко обещал заняться восстановлением ПТУ Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Тосненского района Ленобласти попросили губернатора вернуть сельскохозяйственное училище в Сельце. Техникум, в котором учили на токарей и слесарей, оказался заброшен. ПТУ закрылось еще в начале 2000-х годов.

- Здание пытались приспособить под другие цели, но ничего не вышло, - пишет Online47.ru.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал неравнодушным ленинградцам разобраться в ситуации. Для этого нужно осмотреть здание, выяснить, в каком состоянии оно находится. После этого власти региона будут принимать решение.

- Насколько я помню, здание передавали под агропромышленный институт исследований, под размещение стартапов. Но проекты далеко не ушли, - отметил глава области.