Контейнеровоз из Китая прибыл в Петербург по прямому маршруту

Первый заход судна в контейнерный терминал (ПКТ) прошел 17 марта. Фото: globalports.com

В терминале Global Ports теперь появится новый контейнерный сервис Torgmoll из Китая. Об этом сообщила пресс-служба компании.

– Первый заход судна в контейнерный терминал (ПКТ) прошел 17 марта 2023 года. Морские рейсы будут выполняться два раза в месяц по маршруту Циндао – Шанхай – Хуанпу – Санкт-Петербург, – прокомментировали в Global Ports.

В компании добавили, что на маршруте задействованы пять специализированных контейнеровозов средней вместимостью в 20 футов.

На ПКТ будут формироваться маршрутные поезда для отправки импортных грузов на станции Московской области. Также из логистического парка «Янино» клиенты смогут самостоятельно забрать контейнеры со склада, завезти экспортный груз на перевалочный пункт и доставить оборудование.