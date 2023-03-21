Две хозпостройки сгорели в Петродворцовом районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар произошел в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Поздно вечером 20 марта 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании на Ропшинском шоссе. Горели две хозяйственные постройки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 22:48 часов поступило сообщение о возгорании в доме 21 по Ропшинскому шоссе. Загорели две заброшенные хозяйственные постройки размером два на три метра и два на четыре метра, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Тушить пожар прибыли две пожарные машины и девять человек личного состава МЧС. Из-за того, что огонь разгорелся очень быстро, спасателем понадобилось почти два часа для того, чтобы справиться с пламенем. Огонь был ликвидирован лишь в первом часу ночи уже 21 марта.

Сообщений о пострадавших нет. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.