Похолодание и мокрый снег начнутся в Петербурге 21 марта

Небольшое похолодание пришло в Петербург 21 марта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург после самого теплого дня с начала года опять пришло похолодание. Во вторник, 21 марта 2023 года, с самого утра идет мокрый снег, который продолжится как минимум до обеда. Температура окажется ниже, чем накануне, а ветер сменится на холодное направление с северо-запада. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня метеорологические условия в Северной столице будут формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта, который пересечет регион с запада на восток. В такой ситуации ожидается облачная, во второй половине дня с прояснениями, погода, пройдут кратковременные дожди местами с мокрым снегом, - рассказал синоптик.

Дневная температура в Петербурге окажется в пределах 4-6 градусов тепла, по Ленинградской области от плюс 2 до плюс 7 градусов. Ветер подует с северо-запада с силой 4-9 метров в секунду.

В ночь на среду город ждут слабые заморозки, поэтому утром опять может быть гололед. Днем опять в пределах 5-7 градусов тепла, к вечеру пойдет дождь.