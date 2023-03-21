Две трети жителей Петербурга выразили обеспокоенность экологическими проблемами

Жители Санкт-Петербурга назвали самые волнующие их эко-проблемы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Почти две трети жителей Санкт-Петербурга высказались об экологических проблемах, которые их беспокоят. Причем, больше озабоченность о состоянии планеты выражают женщины - 73 процента против 57 процентов мужчин. Об этом 21 марта 2023 года рассказал сервис hh.ru.

- Большинство участников опроса считают, что самые острые экологические проблемы, с которыми сталкиваются жители города, — это увеличение объемов мусора в промышленных масштабах, загрязнение воды и загрязнение воздуха, - рассказал источник.

Также горожане отмечают, что вырубка леса является серьезной проблемой для планеты. Еще больше четверти горожан обеспокоены угрозой исчезновения редких видов животных. Эксперты также отметили, что в целом проблемы животного мира намного сильнее беспокоят женщин, нежели мужчин.

Петербуржцы считают, что можно было бы внести вклад в сохранение экологии занимаясь сортировкой мусора, сдавая ненужную одежду на переработку или секонд-хенды, а также сознательно ограничивая потребление.