Большинство жителей Петербурга отказывались от работы после прохождения собеседования

57% петербуржцев отказывались от работы после прохождения собеседования Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Санкт-Петербурга рассказали, что легко отказывались от работы после прохождения собеседования. Так делали 57 процентов опрошенных горожан. Причем женщины чаще говорили "нет", чем мужчины. Об этом 21 марта 2023 года рассказали в пресс-службе сервиса SuperJob.

- Чаще всего петербуржцы отказывались от работы из-за низкой зарплаты, несоответствия обещаний реальности, а также неподходящих условий труда, - говорится в исследовании.

Также респонденты признавались, что получали более выгодные предложения. Некоторых смущал слишком большой список обязанностей в работе, а кому-то не нравилось, что место работы находится слишком далеко от дома. Порой соискателей смущала серая зарплата, плохие отзывы и атмосфера в коллективе.

Другие причины назвали 12 процентов: упоминалась необходимость прививаться от коронавируса, непрохождение медкомиссии, призыв в армию и даже состояние санузлов в офисе.