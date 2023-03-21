Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал похолодание в конце марта

Прохлада вернется в Петербург в конце марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Весна в Санкт-Петербурге, особенно ее начало, это один из самых неустойчивых и непостоянных сезонов. В один день может быть яркое солнце, а на следующий - снег. Так и случилось 21 марта 2023 года. Пока что в Северной столице, хоть и идет мокрый снег, достаточно тепло. Но в конце месяца придут снова холода. Об этом петербуржцев предупредил главный синоптик города Александр Колесов.

- В последних числах месяца, должно быть похолодание. С севера придет холодный воздух, ночные температуры станут отрицательными, но днем все равно в Санкт-Петербурге будет слабый плюс, - отметил синоптик.

Что же касается сегодня, то 21 марта в Петербурге во второй половине дня выглянет солнце и воздух прогреется до плюс 6-7 градусов. Далее дни будут теплыми, а 23 марта и вовсе температура поднимется до небольшого рекорда.