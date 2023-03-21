Подростки обстреляли трамвай и разбили стекло в Красносельском районе Петербурга

Подростки обстреляли трамвай на Юго-Западе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге подростки решили похулиганить, но избрали для этого не самый безопасный способ. Ребята нашли где-то пневматический пистолет и обстреляли трамвай в Красносельском районе города. Произошло это днем 20 марта 2023 года. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 20 марта около 13:50, когда вагон проезжал мимо дома 12 по улице Десантников, 35-летний водитель услышал хлопок. Выйдя из трамвая, вагоновожатый обнаружил разбитое стекло, - рассказал источник.

47-летний кондуктор этого же трамвая рассказал, что после того, как прозвучал хлопок, он увидел, как от трамвая отбегает парень на вид 16-18 лет, в руках которого был предмет, похожий на пневматический пистолет. Сразу же за ним побежали еще двое парней. Всей группой они направились в сторону Ленинского проспекта.

На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.