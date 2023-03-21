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НовостиПроисшествия21 марта 2023 7:14

Пенсионер на иномарке сбил ребенка на глазах матери в Петербурге

Авария произошла в Выборгском районе города
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Пенсионер-лихач на иномарке сбил ребенка на перекрестке на глазах матери в Петербурге

Пенсионер-лихач на иномарке сбил ребенка на перекрестке на глазах матери в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пенсионер на иномарке сбил ребенка на севере Санкт-Петербурга. Причем авария произошла на глазах мамы мальчика. 76-летний мужчина за рулем автомобиля Nissan проигнорировал пешеходов, которых он должен был пропустить на светофоре. Об этом 21 марта 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В четвертом часу дня 20 марта у дома 28 по улице Композиторов автомобиль Nissan, поворачивая направо на лицу Прокофьева в сторону улице Жени Егоровой в зоне регулируемого пешеходного перехода, сбил девятилетнего мальчика, который в это время переходил дорогу на зеленый свет вместе со своей мамой, - рассказал источник.

В итоге ребенку серьезно досталось. С места аварии его госпитализировали в Детскую больницу №19 им. К.А.Раухфуса. У мальчика поврежден левый коленный сустав.

Известно, что за последний год пенсионер семь раз привлекался к отвественности за превышение скорости.