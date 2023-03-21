Минобороны РФ прокомментировало полет американского бомбардировщика рядом с Петербургом

Минобороны РФ прокомментировало полет американского самолета рядом с Петербургом Фото: Александр ГЛУЗ

Министерство обороны России прокомментировало полет двух американских бомбардировщиков рядом с российской границей. Причем, один из них заметили поздно вечером 11 марта 2023 года в 200 километрах от Санкт-Петербурга, недалеко от острова Гогланд в Финском заливе.

- Цели классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США. В целях идентификации и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по ПВО сил Западного военного округа, экипаж которого занял установленную зону дежурства в воздухе, - отметили в ведомстве.

В Министерстве рассказали, что несмотря на очень близкий полет чужого самолета, российская граница не была нарушена. После того, как военный самолет удалился от границы РФ, российский истребитель вернулся на базу.