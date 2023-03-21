Достоевский и Лермонтов ушли с молотка за 1 миллион 130 тысяч рублей в Петербурге

Посмертное издание стихотворений Михаила Лермонтова продали за 850 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В аукционном доме «Литфонд» в Петербурге 18 марта за 850 тысяч рублей продали посмертное издание стихотворений Михаила Лермонтова, сообщает пресс-служба аукционного дома. Лот, ушедший с молотка, состоял из четырех томов стихотворений и портрета автора. Торги проходили в Культурной столице.

- В двух владельческих подобранных полукожаных переплетах эпохи первое посмертное издание стихотворений М.Ю. Лермонтова 1842-1844 годов. Впервые прилагается портрет Лермонтова - литография по рисунку Горбунова, - сообщает Литфонд.

В этот же день на аукционе за 280 тысяч рублей ушел роман Федора Достоевского «Бедные люди». Напомним, что сегодня, 21 марта - Всемирный день поэзии.

Но бывали аукционы и намного дороже. Так в декабре 2019 года в Москве на аукционе продали авторское прижизненное издание «Евгения Онегина» Александра Пушкина за 4 миллиона 600 тысяч рублей.