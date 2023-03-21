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НовостиПроисшествия21 марта 2023 8:13

Квартира сгорела на улице Костюшко в Петербурге

С огнем борются четыре пожарные машины
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Квартира сгорела на улице Костюшко в Петербурге

Квартира сгорела на улице Костюшко в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Московском районе Санкт-Петербурга произошел серьезный пожар. Утром 21 марта 2023 года загорелась жилая квартира на улице Костюшко. На место стразу же выехали спасательные расчеты. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС Северной столицы.

- В 10:27 часов поступило сообщение о возгорании в доме 10 на улице Костюшко Московского района. По предварительной информации происходит горение в квартире, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Очевидцы рассказывают, что пожар произошел в квартире на третьем этаже. Судя по видео с места событий, огонь очень быстро охватил помещения. Пламя с силой вырывается из окна квартиры.

С огнем сейчас борются четыре пожарные машины и 20 человек личного состава МЧС. Есть ли пострадавшие - не сообщается. Причина возникновения пожара также пока не установлена.