Квартира сгорела на улице Костюшко в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Московском районе Санкт-Петербурга произошел серьезный пожар. Утром 21 марта 2023 года загорелась жилая квартира на улице Костюшко. На место стразу же выехали спасательные расчеты. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС Северной столицы.

- В 10:27 часов поступило сообщение о возгорании в доме 10 на улице Костюшко Московского района. По предварительной информации происходит горение в квартире, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Очевидцы рассказывают, что пожар произошел в квартире на третьем этаже. Судя по видео с места событий, огонь очень быстро охватил помещения. Пламя с силой вырывается из окна квартиры.

С огнем сейчас борются четыре пожарные машины и 20 человек личного состава МЧС. Есть ли пострадавшие - не сообщается. Причина возникновения пожара также пока не установлена.