Макет боевой осколочной гранаты РГД-5 подкинули в парадную жилого дома в Сертлово

Макет гранаты подкинули в парадную дома под Петербургом. Фото: Росгвардия Петербурга

В парадной одного из домов на Тихвинской улице в Сертолово росгвардейцы обнаружили и изъяли макет боевой гранаты РГД-5, сообщает пресс-служба Росгвардии Петербурга.

Происшествие случилось 20 марта в 18:40. Жители дома обратились в Росгвардию и пожаловались на то, что у них в парадной прямо на ступенях, находится предмет, очень похожий на боевую гранату. Сотрудники экстренно выехали на место инцидента и вызывали взрывотехников ОМОН «Бастион». Те идентифицировали найденный жильцами предмет, как макет гранаты РГД-5. Пострадавших нет. Проводится проверка.

- Гранату изъяли для утилизации. На кошелек точно не похоже, - сообщают в пресс-службе Росгвардии.

Добавим, что РГД-5 – это советская наступательная противопехотная осколочная граната, разработанная еще в 1954 году.