Таксисты в Петербурге зарабатывают больше 80 тысяч рублей

Таксисты Петербурга зарабатывают в среднем больше 80 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские таксисты зарабатывают в среднем выше 80 тысяч рублей в месяц, посчитали аналитики из «Авито Работы» и Salary Index. К примеру, по сравнению с Москвой это не такой уж и большой отрыв. Московские таксисты зарабатывают около 90-95 тысяч рублей в месяц, в то же время петербургская планка ниже лишь на 10-15 тысяч рублей.

- Самые высокие заработки по стране у таксистов двух столиц, так как средняя зарплата российского таксиста составляет чуть более 58 тысяч рублей, - подчеркивают аналитики.

В исследовании также обращается внимание на то, что рынок такси в России бурно развивался до 2019 года, но затем пандемия 2020 года его несколько затормозила. Однако сейчас в Северной столице все равно растет число вакансий в этой сфере.

Добавим, что ранее spb.kp.ru писала, как жители Петербурга рассказали, что очень легко отказывались от работы после собеседования. По подсчетам исследователей, так делали 57 процентов опрошенных петербуржцев. Интересно, что женщины чаще говорили «нет», чем мужчины.