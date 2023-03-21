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НовостиПроисшествия21 марта 2023 9:35

Уголовное дело возбудили после ДТП с двумя сгоревшими мужчинами в «УАЗ» в Петербурге

Обвинение предъявили водителю фуры, сбившей машину
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В отношении водителя фуры возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Колпино

В отношении водителя фуры возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Колпино

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело после трагического ДТП с двумя сгоревшими мужчинами в автомобиле "УАЗ". Страшная авария произошла утром 20 марта 2023 года в Колпино. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 41-летний водитель, управляя фурой «SCANIA» с прицепом, выехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке Рубежного шоссе и Понтонного проезда и совершил столкновение с автомашиной «УАЗ», который двигался по Понтонному проезду на разрешающий сигнал светофора, - сообщили в полиции.

В результате столкновения «УАЗ» загорелся. В машине сгорели заживо 49-летний водитель и его 55-летний пассажир.

В тот же день было возбуждено уголовное дело. Водителя фуры задержали в качестве виновного в аварии. Сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается.