Семь миллионов рублей потеряли два пенсионера из Петербурга после звонков от мошенников

Телефонные мошенники обманули петербургских пенсионеров на семь миллионов рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аферисты обманули двух пожилых петербуржцев на 4 322 917 и 2 500 000 рублей, представившись сотрудниками банков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Одним из обманутых оказался 69-летний пенсионер с Новоизмайловского проспекта. Ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонил он пенсионеру настойчиво еще с января 2023 года, рассказывает потерпевший. Мошенник уговорил пожилого мужчину перевести деньги на "безопасный счет" 4 322 917 рублей, а затем пропал с телефонной линии и на звонки не отвечал.

Следующим обманутым оказался пожилой петербуржец с улицы Типанова. Неустановленный молодой человек позвонил ему с неизвестного номера представился сотрудником банка и также уговорил перевести деньги на "безопасный счет".

- Тот сообщил преступнику номер своей карты, с которой тут же улетели 2,5 миллиона рублей, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.