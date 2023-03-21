68,5 тысяч первоклассников пойдут в школы в Петербурге в 2023 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

1 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге начнется прием заявлений на поступление в первые классы школ. В этом году в городе ожидают 68,5 тысяч первоклашек. В комитете по образованию отметили, что для каждого ребенка в Северной столице есть учебное место. Об этом 21 марта на пресс-конференции рассказала начальник отдела общего образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга Анна Грубская.

- В этом году мы планируем открыть 2,3 тысячи первых классов, это на 100 больше, чем в прошлом году. Причем 50 процентов новых классов - это школы в новостройках. Будут открыты дополнительные классы и места при необходимости, у города есть резервы – каждый ребенок будет принят в школу, - отметила Грубская.

Также она добавила, что не стоит спешить отдавать в школу шестилетнего ребенка. Сейчас зачисляются в первый класс те дети, кому 1 сентября уже исполнится 6,5 лет.