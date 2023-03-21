Девятнадцать детей из ЛНР будут лечиться в больницах Ленобласти

19 детей из Луганска будут лечиться в Ленобласти. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

19 детей с серьезными заболеваниями из Луганской Народной Республики (ЛНР) приняла Ленобласть, сообщает пресс-служба администрации региона.

Это уже третья группа детей, которые поступают в регион из ЛНР. Проходить реабилитацию они будут в областной Детской клинической больнице. Первая группа детей уже завершила лечение и вернулась в родные края, а вторая - еще под наблюдением врачей региона, но тоже скоро вернется домой.

- На реабилитацию в наш регион до конца июня приедет в общей сложности 137 детей, - комментируют в администрации 47 региона.

Помощь врачам оказывают волонтеры из Агентства стратегических инициатив и благотворительной службы «Верное направление». Напомним, что петербургский детский лагерь «Дружных» летом был местом, куда приезжали на курорт дети из освобожденного Мариуполя. Там они отдыхали, позабыв об ужасах бомбардировок украинцев.