Петербургских родителей попросили не отправлять шестилетних детей в 1 класс школы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

1 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге начнется первый этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы. В связи с этим 21 марта в городе прошла пресс-конференция, на которой начальник отдела общего образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга Анна Грубская рекомендовала родителям не спешить и не отдавать шестилетних детей в школу.

- В 1 класс не надо спешить с шестилеткой. На момент 1 сентября зачисляются те, кому исполнилось 6,5 лет. Но если родители считают, что ребенок готов к школе или ему не хватает пары недель до этого возраста – в адрес район администрации пишется заявление с просьбой дать разрешение на зачисление ребенка в более раннем возрасте, - отметила Грубская.

Напомним, что в первый этап приемной компании принимают документы на детей льготных категорий и проживающих в микрорайоне школы.