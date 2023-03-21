Население Ленобласти выросло на 17 тысяч человек за 2022 год

В Ленобласти за год увеличилась численность населения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Население Ленинградской области по подсчетам Петростата за 2022 год выросло на 17 400 человек. Любопытную статистику приводит online47.ru.

По первым оценкам, к 1 января 2023 года население Ленобласти составило 2 миллиона 23 тысячи 400 человек, утверждает Петростат, исходя из итогов Всероссийской переписи населения.

- Число родившихся на тысячу населения, в сравнении с январем-декабрем 2021 года, в Ленобласти уменьшилось на 8,7 процента, - уточняет издание.

Также важным фактором является то, что смертность в регионе сократилась на 20,5 процентов.

Напомним, что 1 апреля 2023 года в Петербурге в школах стартует прием заявлений на поступление в первые классы. Учителя ждут 68,5 тысячи первоклассников, на каждого ученика уже заготовлено учебное место.