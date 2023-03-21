Росгвардейцы поймали мигранта, стащившего ящик презервативов в гипермаркете Петербурга

Росгвардейцы задержали воришку презервативов в гипермаркете Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Росгвардейцы задержали вора в гипермаркете на проспекте Большевиков, где он украл три электрические зубные щетки и кучу пачек презервативов. О гениальном плане мужчины рассказали в пресс-службе ведомства.

Вора поймали 20 марта в 20:40 прямо в магазине. Некий уроженец одной из республик Средней Азии сложил все украденное добро в свой рюкзак. Это заметили сотрудники магазина, обратившись к росгвардейцам. Те на месте поймали вора и сразу же заглянули в сумку и обнаружили украденное. По подсчетам, он набрал презервативов и щеток на сумму более 20 тысяч рублей.

- Мужчину доставили в 23-й отдел полиции. Явно не голодный, но очень чистоплотный, - иронизируют в пресс-службе Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что недавно в парадной на лестнице одного из домов в Сертолово росгвардейцы изъяли макет боевой гранаты РГД-5, обнаруженный напуганными местными жителями.