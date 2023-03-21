Уголовное дело возбудили после смертельного пожара на улице Кораблестроителей в Петербурге

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после смертельного пожара в Василеостровском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело после смертельного пожара в Василеостровском районе. Речь идет о пожаре, который произошел 19 марта 2023 года в квартире одного из домов по улице Кораблестроителей. В огне погибли двое мужчин.

- Сотрудниками МЧС были эвакуированы на улицу двое мужчин, которые скончались во время оказания реанимационных мероприятий бригадой скорой помощи, - напомнили в ведомстве.

Причина возникновения пожара на данный момент не называется. Однако 21 марта следственный отдел Василеостровского района возбудил дело по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Отмечается, что мужчины скончались, отравившись угарным газом. По делу проводится расследование.

Напомним, что утром 21 марта на улице Костюшко произошел пожар. Из квартиры эвакуировали женщину, которую госпитализировали в больницу. Но в огне погиб мужчина.